Витория: «У «Сочи» ничего не было создано, кроме этих двух моментов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2).

- Очевидно, что мы сегодня проиграли, причем сделали самое сложное - забили первыми гол. Но после этого потеряли концентрацию, позволили тем самым сопернику создать два момента. Первый момент у него был после нашей атаки, когда мяч отскочил, и они убежали. Второй момент - забили, когда мы были в меньшинстве в обороне, поскольку Жиго не успел вернуться. Не смогли мы разобраться в этой ситуации. Построже нужно было сыграть. Непростая была игра, но не считаю, что сегодня поражение было заслуженным, поскольку мы контролировали до этих двух голов ход игры. Считаю, что у «Сочи» ничего не было создано, кроме этих двух моментов. Тем не менее, это футбол, такое случается.

- Ваш коллега сказал, что они забили два гола, воспользовавшись свободными зонами в обороне «Спартака». Как так получилось, что «Спартак», поведя в счете, вдруг дал сопернику зоны, хотя при равном счете не давал?

- Первый гол - начали хорошую атаку, достаточно грамотно расставились, была фланговая подача, и не подошел у нас игрок на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч. Получается, что защитники выбили этот мяч, он попал на ногу в аккурат игроку «Сочи», после чего была разыграна эта контратака.

Второй гол - я уже объяснял, Жиго не успел вернуться, команда осталась вдесятером, и соперник также сумел воспользоваться нашим численным меньшинством в обороне. Как раз разыграл эту зону. В этом заслуга и соперника в том числе. И нехватка нашего внимания и концентрации. После того, как мы забили первый гол, нельзя позволять сопернику изменять ход игры в течение 7 минут после того, как мы забили первыми. Здесь нам, конечно, нужна строгость в этих компонентах, осторожность какая-то, более зрелая нужна игра. А так мы потеряли концентрацию и за это были наказаны. По большому счету, «Сочи» создал только два момента, которые привели к голу. В первом тайме моментов у них, можно сказать, вообще не было.