Новый скандал? На матче «Спартака» отработает судья, который может быть родственником тренера «Сочи»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» на своем домашнем стадионе примет «Сочи». В судейскую бригаду этого поединка вошел Алексей Григорьевич Стипиди, который отработает ассистентом главного рефери.

Примечательно, что в заявке сочинского клуба в качестве одного из членов тренерского штаба фигурирует Дмитрий Григорьевич Стипиди.

Предположительно, два вышеназванных человека имеют родственные корни. В связи с этим назначение Алексея Стипиди на эту встречу выглядит странным, ведь возможен конфликт интересов.

Главным арбитром матча на «Открытие Банк Арене» будет Виталий Мешков. Игра пройдет 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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