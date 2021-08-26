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Премьер-лига

Губерниев предлагает переименовать «Спартак» в «Дырку от бублика»

26 Августа 2021 • 20:54 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

В четверг вечером «Спартак» в очередной раз разочаровал своих почитателей. На своём поле подопечные Руя Витории проиграли «Сочи» с результатом 1:2.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался после очередной неудачи «Спартака» через свой канал в «Телеграме».

Губерниев предложить расформировать «Спартак», либо сменить название клуба. В качестве варианта комментатор назвал ФК «Дырка от бублика».

«Эх, Спартак… Люди переживают, болельщики горюют…» - поделился Губерниев мыслями.

После шести туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе всего лишь семь зачётных баллов. Команда на текущую минуту идёт в таблице восьмой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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