Губерниев предлагает переименовать «Спартак» в «Дырку от бублика»

В четверг вечером «Спартак» в очередной раз разочаровал своих почитателей. На своём поле подопечные Руя Витории проиграли «Сочи» с результатом 1:2.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался после очередной неудачи «Спартака» через свой канал в «Телеграме».

Губерниев предложить расформировать «Спартак», либо сменить название клуба. В качестве варианта комментатор назвал ФК «Дырка от бублика».

«Эх, Спартак… Люди переживают, болельщики горюют…» - поделился Губерниев мыслями.

После шести туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе всего лишь семь зачётных баллов. Команда на текущую минуту идёт в таблице восьмой.