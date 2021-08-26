Карпин будет присутствовать на матче «Спартака» с «Сочи»

Вот-вот стартует матч в рамках шестого тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Сочи». На поединке также будет присутствовать главный тренер национальной команды России Валерий Карпин.

Карпин был замечен на трибунах корреспондентом Sport24. Полагается, что наставник сборной решил на деле оценить готовность некоторых футболистов перед началом сборов. Добавим, что в сентябре Россия проведет три поединка – против Хорватии, Кипра и Мальты.

Также стоит отметить, что тур РПЛ был смещен на несколько дней именно по просьбе новоиспеченного главного тренера. Часть поединков пройдет сегодня, 26 августа, а остальные игры запланированы на пятницу, 27 августа.