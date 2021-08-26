Романцев: «Нынешний «Спартак» - это сгусток сплошных проблем»

Бывший тренер «Спартак» Олег Романцев прокомментировал нынешнюю игровую форму московского клуба. В стартовых пяти турах РПЛ «красно-белые» одержали всего две победы.

Романцев заявил, что нынешнее состояние «Спартака» ему непонятно. Он отметил, что команда очень хорошо себя показала на предсезонном сборе, однако в чемпионате выглядит безлико. Экс-тренер клуба добавил, что сейчас «Спартак» - «это сгусток сплошных проблем», пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после пяти туров РПЛ «красно-белые» расположились на восьмом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре команда сыграет дома с «Сочи».