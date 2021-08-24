​Назначен арбитр на матч «Зенит» - ЦСКА

Во вторник РФС обнародовал информацию о назначениях судей на матчи ближайшего тура Премьер-лиги, которые пройдут 26 и 27 августа. Поединок между «Зенитом» и ЦСКА обслужит бригада Сергея Иванова. В качестве ВАР на игре отработает Павел Кукуян.

Дерби «Динамо» и «Локомотива» рассудит Кирилл Левников. У монитора ВАР ему будет помогать Сергей Карасёв.

Ознакомиться с полной информацией о судейских назначениях на матчи шестого игрового дня Премьер-лиги можно на картинке ниже.

Добавим, что после шестого тура чемпионат России уйдёт на первую в этом сезоне международную паузу на матчи сборных.