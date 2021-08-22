Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу лидерства «бело-голубых» и осечек «Зенита» и «Спартака».

- «Динамо» вышло на первое место в таблице. Действительно, команда сейчас так хороша?

- Ребята молодцы. Когда команда хорошо начинает чемпионат, приходит уверенность, и фортуна благоволит ей. «Динамо» давно не было на первом месте даже по ходу чемпионата.

- Как вам игра подопечных Шварца на старте сезона?

- Футболисты играют очень активно. Это нравится и болельщикам, и специалистам. Появляются неплохие ребята. В команде хорошая молодежь. То есть, футболисты друг друга дополняют. Думаю, это еще не конечный результат, и в перспективе команда может еще усилить игру.

- За счет чего?

- За счет взаимопонимания, которое придет. Со временем ведь связи наигрываются.

- Как долго «Динамо» продержится на первой строчке? Здесь ведь велика роль конкурентов, которые теряют очки, в частности «Зенита».

- Чтобы там держаться, нужно выигрывать. Если следующий матч они выиграют, то будут опять наверху таблицы.

- «Зенит» теряет очки уже во второй игре подряд. Что происходит с питерским клубом?

- Дело в том, что команда обновляется. Там много опытных игроков, у которых есть самоуверенность. Поэтому они теряют очки. А на лидеров настраивать никого не нужно. Соперники прекрасно понимают, против кого играют. Чтобы одолеть такую команду, надо выкладываться на сто процентов.

- «Спартак» не смог победить «Арсенал» в Туле. Пошли слухи, что игроки сливают Руя Виторию. У вас нет такого ощущения?

- Понятно, что частая смена тренера не лучшим образом влияет на команду. «Спартак» взял наставника, который считался победителем, но пока у него не получается.

- Из неожиданных результатов можно еще отметить победу «Крыльев Советов» над «Сочи».

- Самарцы заслуженно вышли в РПЛ, с отрывом. Они в ряде игр показывали неплохой футбол. Поэтому недооценивать сейчас никакие клубы нельзя, но так часто бывает, что фавориты теряют очки именно по этой причине.

- Сегодня «Локомотив» играет с «Краснодаром». Какого результата ожидаете в этом матче?

- Игра будет в Москве, поэтому «железнодорожники» - фавориты встречи. Тем более что «Краснодар» пока не показывает ничего интересного. А у «Локомотива» на старте сезона есть результат. Команда тоже обновилась. Ушел один из ее лидеров – Крыховяк, который перебрался как раз в «Краснодар». Но, тем не менее, команда набирает очки. Это самое важное.

Елена Григорьевская