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Премьер-лига

Петржела – о выступлениях «Спартака»: «Это просто катастрофа какая-то»

26 Августа 2021 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Властимил Петржела, в прошлом руководивший футболистами питерского «Зенита» в технической зоне «Газпром Арены», дал оценку выступлениям московского «Спартака» в сезоне РПЛ.

«Это просто катастрофа какая-то. Не понимаю, что творится в «Спартаке». Отставка Руя Витории? Ничего не могу сказать», - рассказал специалист «Спорт-Экспрессу».

Сегодня «Спартак» уступил «Сочи» 1:2 в матче шестого игрового дня высшего дивизиона российского футбола. Команда рискует потерять место в первой десятке турнирной таблицы. Сочинцы вышли на первую позицию, однако, это может быть временно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела Сочи РПЛ
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окончен Уфа 1:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
окончен Ахмат 2:1 Арсенал Тула
окончен Зенит 1:0 ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
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