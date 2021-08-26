Петржела – о выступлениях «Спартака»: «Это просто катастрофа какая-то»

Властимил Петржела, в прошлом руководивший футболистами питерского «Зенита» в технической зоне «Газпром Арены», дал оценку выступлениям московского «Спартака» в сезоне РПЛ.

«Это просто катастрофа какая-то. Не понимаю, что творится в «Спартаке». Отставка Руя Витории? Ничего не могу сказать», - рассказал специалист «Спорт-Экспрессу».

Сегодня «Спартак» уступил «Сочи» 1:2 в матче шестого игрового дня высшего дивизиона российского футбола. Команда рискует потерять место в первой десятке турнирной таблицы. Сочинцы вышли на первую позицию, однако, это может быть временно.