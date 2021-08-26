Юсупов – о матче со «Спартаком»: «Очень рад победе»

Один из авторов голов «Сочи» в ворота московского «Спартака» (2:1) в рамках шестого игрового дня российского первенства подвёл итоги встречи и поделился впечатлениями о ней.

«Очень рад победе, впечатления исключено положительные», - сказал полузащитник на послематчевой пресс-конференции.

Гол Артура Юсупова в ворота москвичей стал победным для «Сочи» и первым для игрока средней линии в текущем сезоне чемпионата России. Также на счету полузащитника 1 ассист партнёрам по команде.

«Сочи», благодаря добыче трёх баллов, поднялся на первую позицию в турнирном зачёте, но вскоре может «подвинуться» на пару строк ниже.