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Россия. Премьер-лига

Зеленов рассказал о ситуации с Жиго в «Спартаке»

22 Августа 2021 • 17:22 Комментировать
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Дмитрий Зеленов, руководящий пресс-службой московского «Спартака», рассказал о текущем положении дел с французским игроком клуба Самуэлем Жиго в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам, Зеленова, у Жиго со «Спартаком» контракт, о котором всем известно. Зеленов подчеркнул, что как только по игроку появятся новости, об этом сообщат в пресс-службе «красно-белых».

Как известно, Жиго интересен итальянскому «Торино», однако клубы пока не договорились о сумме трансфера. К тому же, «Спартак» не имеет цели обязательной продажи француза. Контракт связывает игрока с клубом до 2022 года.

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