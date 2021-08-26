Витория определился со стартовым составом на матч с «Сочи»: Соболев вернулся в основу

Оба наставника огласили стартовые составы на матч. В основу «Спартака» наконец-то вернулся Александр Соболев, начинавший три предыдущих тура на скамейке для запасных. Учитывая плохую игровую форму, форвард не попал и в заявку сборной России на предстоящие поединки отбора к Мундиалю.
Что касается «Сочи», то Федотов снова не включил в список одиннадцати Кристиана Нобоа и Жоаозиньо.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробев.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени, а за текстовой трансляцией матча можно проследить на сайте Liveresult.ru