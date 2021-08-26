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Премьер-лига

​Карпин положительно оценил выступление «Спартака»

26 Августа 2021 • 21:14 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:2
Сочи
окончен

Валерий Карпин посетил матч между «Спартаком» и «Сочи», который проходил в четверг вечером. Напомним, что московская команда первой забила в этом поединке, но затем пропустила дважды и проиграла на своём поле.

После игры Карпин коротко оценил выступление «Спартака».

«Игра «Спартака» понравилась», - сказал Карпин журналистам. «Игра сборников тоже понравилась», - добавил тренер.

На текущую минуту «Спартак» располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Уже в первый день осени российской сборной предстоит принять Хорватию в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (3)
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JUMPER
26 Августа 2021 в 21:50
гиворгич сглаживаить углы...))) и ни хочит ни каго абижать...)))
Redwhite1959
26 Августа 2021 в 21:27
Это Валера так пошутил что ли?((
Don sangre
26 Августа 2021 в 21:27
Где понравилось? Джикия может быть. Зобнин забил случайно.
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