​Карпин положительно оценил выступление «Спартака»

Валерий Карпин посетил матч между «Спартаком» и «Сочи», который проходил в четверг вечером. Напомним, что московская команда первой забила в этом поединке, но затем пропустила дважды и проиграла на своём поле.

После игры Карпин коротко оценил выступление «Спартака».

«Игра «Спартака» понравилась», - сказал Карпин журналистам. «Игра сборников тоже понравилась», - добавил тренер.

На текущую минуту «Спартак» располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Уже в первый день осени российской сборной предстоит принять Хорватию в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.