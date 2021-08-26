Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 245 Комментарии
Премьер-лига

«Сочи» ни разу не проигрывал при судействе Мешкова

26 Августа 2021 • 14:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Сочи
1.83 3.60 4.40
Через 2 ч. 42 мин.

Виталий Мешков получил назначение на матч «Спартака» и «Сочи» в шестом туре Тинькофф РПЛ.

Главным арбитром матча 6-го тура Премьер-лиги России, согласно решению РФС, будет арбитр ФИФА Виталий Мешков.

38-летний рефери из подмосковного Дмитрова работает на играх высшего российского дивизиона с 2009 года. Ранее он четырежды обслуживал поединки при участии сочинской команды, и все они завершились с положительным для южан результатом: дважды «Сочи» побеждал – «Ахмат» (1:0) и «Динамо» (2:0), и ещё столько же случались ничьи – с ЦСКА (0:0) и «Арсеналом» (1:1).

Напомним, что в бригаде Мешкова будет работать предположительно родственник члена тренерского штаба «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Мешков Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Newcomer
26 Августа 2021 в 15:44
Это всё совпадения, как и то, что Сочи у Зенита ни разу очки в чемпионате не отбирал.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
26.08  18:30 Спартак Москва ... Сочи 1.83 3.6 4.4
26.08  20:30 Ахмат ... Арсенал Тула
26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Рикардиньо высказался насчёт возможности появления бразильца в «Краснодаре»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы РФ: «Отмена лимита – это временная история»
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» ни разу не проигрывал при судействе Мешкова 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» перехватит игрока у «Дженоа» слухи
14:47 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев назвал залог успеха российских клубов в еврокубках 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: В Лиге чемпионов было бы интересно сыграть с лучшими командами
14:17 · Россия. Премьер-лига
Шварц – о лимите: «Правда где-то посередине» 1
14:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как в России посмотрели интервью Арустамяна с Мамаевым
13:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Две подряд ничьи «Зенита» не должны вводить в заблуждение» 1
13:36 · Россия. Премьер-лига
Симеоне, которым интересовался «Зенит», пройдёт медосмотр в «Вероне»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА
12:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - ЦСКА
12:49 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Нынешний «Спартак» - это сгусток сплошных проблем»
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отзаявил Кривцова
12:20 · Россия. Премьер-лига
«Лион» назвал максимальную сумму, которую предложит за Азмуна
Все новости
Рекомендуем
 