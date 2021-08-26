«Сочи» ни разу не проигрывал при судействе Мешкова

Виталий Мешков получил назначение на матч «Спартака» и «Сочи» в шестом туре Тинькофф РПЛ.

Главным арбитром матча 6-го тура Премьер-лиги России, согласно решению РФС, будет арбитр ФИФА Виталий Мешков.

38-летний рефери из подмосковного Дмитрова работает на играх высшего российского дивизиона с 2009 года. Ранее он четырежды обслуживал поединки при участии сочинской команды, и все они завершились с положительным для южан результатом: дважды «Сочи» побеждал – «Ахмат» (1:0) и «Динамо» (2:0), и ещё столько же случались ничьи – с ЦСКА (0:0) и «Арсеналом» (1:1).

Напомним, что в бригаде Мешкова будет работать предположительно родственник члена тренерского штаба «Сочи».