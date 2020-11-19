Уткин: «Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?»

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19 Ноября 2020, 08:11,
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Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии в рамках шестого тура группового раунда Лиги наций.
«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?», - гласит сообщение Уткина в «Твиттере».
Матч между сборными Сербии и России состоялся в Белграде 18-го ноября. Встреча завершилась разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.
Российская команда с восемью очками финишировала на втором месте в своей группе. Первую строчку заняла сборная Венгрии, набравшая 11 баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин