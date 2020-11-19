Уткин: «Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?»

Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии в рамках шестого тура группового раунда Лиги наций.

«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?», - гласит сообщение Уткина в «Твиттере».

Матч между сборными Сербии и России состоялся в Белграде 18-го ноября. Встреча завершилась разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.

Российская команда с восемью очками финишировала на втором месте в своей группе. Первую строчку заняла сборная Венгрии, набравшая 11 баллов.