Миранчуки в основе сборной России на матч с сербами, в воротах Гилерме

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18 Ноября 2020, 21:26,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом на матч шестого тура Лиги наций против Сербии. С первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме - Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков - Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин - Антон Миранчук, Антон Заболотный, Алексей Миранчук.
В запасе: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Обляков, Фомин, Кучаев, Бакаев, Ионов, Мостовой, Соболев, Черышев.
Напомним, что игра начнется в 22:45. Сборной России нужна победа для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А. В параллельном поединке сыграют национальные команды Венгрии и Турции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России
ай а иде зюба.. )))
Выкрутился Черчесов с составом. Обошлись в старте одним дебютантом - Дивеевым. Даже удивительно. В центре поля связка Зенитовцев - видимо ставка на сыгранность. Миранчуки по флангам, Заболотный на острие. Посмотрим, посмотрим....
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Реально выйти на поле могут Черышев, Ионов, Соболев, Кучаев, Мостовой. Пяти замен, скорее всего не будет. Не рискнёт. Или выпустит на 90+, чтобы время потянуть. Защитники - если форс-мажор.
Ну и усатый таракан.. опять тянет Гилю, Отстоева, Жирка. Почему не выпускает сейчас лучшего вратаря Сафонова.., мягко говоря, непонятно.. Ну хоть Дивеева поставил и то из-за удаления Семенова.
Для тех кто в танке - у Сафонова сомнительный тест. Выбирай - Гиля или Джанаев?