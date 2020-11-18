Миранчуки в основе сборной России на матч с сербами, в воротах Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом на матч шестого тура Лиги наций против Сербии. С первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме - Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков - Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин - Антон Миранчук, Антон Заболотный, Алексей Миранчук.

В запасе: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Обляков, Фомин, Кучаев, Бакаев, Ионов, Мостовой, Соболев, Черышев.

Напомним, что игра начнется в 22:45. Сборной России нужна победа для того, чтобы занять первое место в группе и выйти в лигу А. В параллельном поединке сыграют национальные команды Венгрии и Турции.