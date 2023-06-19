Де Йонг назвал причину поражения Нидерландов от Италии

Звездный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался касательно поражения от национальной команды Италии в матче за третье место в Лиге наций.

«Очень плохой первый тайм от нашей команды. Думаю, из-за него мы потерпели итоговое поражение. Команда плохо действовала в прессинге, у Италии всегда были свободные зоны. Соперник реализовал моменты, которые у них были», - передает слова хавбека AD.

Напомним, что в первой половине Нидерланды пропустили два безответных мяча. Встреча завершилась поражением подопечных Рональда Кумана со счетом 2:3.

В финале Испания в серии пенальти одолела Хорватию.