Сборная России может потерять трёх игроков из-за коронавируса

Три футболиста, получившие вызов в сборную России на ноябрьские матчи, сдали сомнительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Под подозрением находятся результаты нападающего Антона Заболотного, а также полузащитников Даниила Лесового и Александра Ерохина. Тесты остальных членов национальной команды показали отрицательный результат.

В четверг, 12-го ноября, подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищеский матч с Молдавией. После этого сборная России проведет два выездных поединка в рамках групповой стадии Лиги наций - с командами Турции и Сербии. Игры состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.