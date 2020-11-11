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Сборная России может потерять трёх игроков из-за коронавируса

11 Ноября 2020, 11:55,

Rusfootball

Три футболиста, получившие вызов в сборную России на ноябрьские матчи, сдали сомнительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рапортует пресс-служба национальной команды.

Под подозрением находятся результаты нападающего Антона Заболотного, а также полузащитников Даниила Лесового и Александра Ерохина. Тесты остальных членов национальной команды показали отрицательный результат.

В четверг, 12-го ноября, подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищеский матч с Молдавией. После этого сборная России проведет два выездных поединка в рамках групповой стадии Лиги наций - с командами Турции и Сербии. Игры состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Даниил Лесовой
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Комментарии (1)
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0
ингерман
11 Ноября 2020, 18:40

ай.. дпд.. )))

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