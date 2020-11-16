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Павлюченко: «Судья убил нашу сборную, поляки не любят русских»

16 Ноября 2020, 11:14,

fratria.ru

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко раскритиковал польскую бригаду судей, обслуживавшую поединок Лиги наций между сборными Турции и России (3:2).

«Арбитры - негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и влияет на результат. Польский арбитр убил вчера нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу», - сказал Павлюченко в интервью Sport24.

Напомним, что в середине первого тайма главный рефери Шимон Марциняк удалил защитника сборной России Андрея Семёнова, а в начале второй половины назначил 11-метровый удар в ворота Гилерме за фол в исполнении полузащитника Далера Кузяева.

В настоящий момент сборная России, набрав восемь очков, продолжает занимать первое место в своей группе. В заключительном туре подопечные Черчесова на выезде сыграют против сборной Сербии. Встреча пройдет в среду, 18-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Роман Павлюченко
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Комментарии (4)
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0
Diman777
16 Ноября 2020, 12:45

У нас в центре поля играет человек из середняка рпл - какой результат может быть в такой ситуации.

0
Кар Карыч
16 Ноября 2020, 11:54

А мы пшеков любим аж уши заворачиваются...играть надо лучше.

1
pasha-kuraev@gmail.com
16 Ноября 2020, 11:49

Не гони, убил, судья ровно судил, лучше скажи что Семенову не нужно было в такой ситуации фолить так, ну забили бы турки, ну и что? зато равными составами играли, мозги нужно иногда хоть включать, если они есть конечно.

1
pol-black
16 Ноября 2020, 11:33

ещё один нытик.

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