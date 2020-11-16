Павлюченко: «Судья убил нашу сборную, поляки не любят русских»

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко раскритиковал польскую бригаду судей, обслуживавшую поединок Лиги наций между сборными Турции и России (3:2).

«Арбитры - негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и влияет на результат. Польский арбитр убил вчера нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу», - сказал Павлюченко в интервью Sport24.

Напомним, что в середине первого тайма главный рефери Шимон Марциняк удалил защитника сборной России Андрея Семёнова, а в начале второй половины назначил 11-метровый удар в ворота Гилерме за фол в исполнении полузащитника Далера Кузяева.

В настоящий момент сборная России, набрав восемь очков, продолжает занимать первое место в своей группе. В заключительном туре подопечные Черчесова на выезде сыграют против сборной Сербии. Встреча пройдет в среду, 18-го ноября.