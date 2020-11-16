Павлюченко: «Судья убил нашу сборную, поляки не любят русских»

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16 Ноября 2020, 11:14,
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Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко раскритиковал польскую бригаду судей, обслуживавшую поединок Лиги наций между сборными Турции и России (3:2).
«Арбитры - негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и влияет на результат. Польский арбитр убил вчера нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу», - сказал Павлюченко в интервью Sport24.
Напомним, что в середине первого тайма главный рефери Шимон Марциняк удалил защитника сборной России Андрея Семёнова, а в начале второй половины назначил 11-метровый удар в ворота Гилерме за фол в исполнении полузащитника Далера Кузяева.
В настоящий момент сборная России, набрав восемь очков, продолжает занимать первое место в своей группе. В заключительном туре подопечные Черчесова на выезде сыграют против сборной Сербии. Встреча пройдет в среду, 18-го ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Роман Павлюченко
У нас в центре поля играет человек из середняка рпл - какой результат может быть в такой ситуации.
А мы пшеков любим аж уши заворачиваются...играть надо лучше.
Не гони, убил, судья ровно судил, лучше скажи что Семенову не нужно было в такой ситуации фолить так, ну забили бы турки, ну и что? зато равными составами играли, мозги нужно иногда хоть включать, если они есть конечно.
ещё один нытик.