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Спаллетти – о жеребьёвке Лиги наций: «Игры против сборной Франции всегда получаются напряжёнными»

08 Февраля 2024 • 22:26 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями о жеребьёвке нового розыгрыша Лиги наций.

«Скуадра адзурра» сыграет в одной группе с командами Франции, Бельгии и Израиля.

«Этот турнир хорошо продуман, уровень участников очень высок. Такие матчи помогут нам продолжать развитие.

Франция – самый сильный соперник? Да, у этой сборной потрясающая история. Игры против Франции всегда получаются напряжёнными, мы будем предельно мотивированы», – поведал в интервью RAI Sport Спаллетти, в сентябре прошлого года заменивший Роберто Манчини на посту рулевого итальянской национальной команды.

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