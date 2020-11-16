Рюшту: «У сборной России было очень много индивидуальных ошибок»

Бывший вратарь сборной Турции и «Барселоны» Рюшту Речбер, абсолютный рекордсмен по числу матчей сыгранных за национальную сборную Турции — 120 матчей, бронзовый призер чемпионата мира, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по итогам матча Лиги наций.

- Какие у вас впечатления от игры?

- Это был очень важный матч для сборной Турции, учитывая ситуацию в Лиге наций. В России наша команда не могла показать все, на что была способна. После того, как случилось удаление, матч уже шел под диктовку сборной Турции, которая показала хорошую игру, но, главное, добилась нужного результата.

- Как вам сборная России?

- В последние года 4 сборная России переживает расцвет, она прогрессирует. На мой взгляд, изначально именно сборная России была фаворитом в этой группе, но в матчах со сборной Турции она не смогла показать себя во всей красе. Я заметил, что у сборной России было очень много индивидуальных ошибок, которые могут помешать команде занять в группе первое место.

- Какие теперь перспективы у сборной Турции?

- Турция не сумела добиться желаемых результатов, показав не лучшую игру в матчах до этого. Теперь же победа над сборной России неожиданно принесла шанс занять первое место. В последних матчах может случиться все, что угодно, сразу 3 команды имеют шанс добиться повышения. Впрочем, все зависит от сборной России, если она сумеет победить Сербию, то всем надеждам Турции и Венгрии придет конец. Нас ждет замечательный финиш этого этапа Лиги наций.

Сергей Румянцев