​Сборная России показала мастерство Соболева

Нападающий сборной России Александр Соболев во время тренировки несколько раз забил гол с отрицательного угла. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба национальной команды в Twitter.

Впереди у команды Станислава Черчесова два заключительных матча сезона в Лиге наций. Сначала сборная России сыграет против Турции, а затем и против Сербии. Оба поединка пройдут на полях соперников.

Александр Соболев провёл за сборную России три матча и записал на свой счёт один забитый гол – в контрольном поединке против Швеции в прошлом месяце, когда команда проиграла со счётом 1:2.