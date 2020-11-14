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​Сборная России показала мастерство Соболева

14 Ноября 2020, 17:56,

Global Look Press

Нападающий сборной России Александр Соболев во время тренировки несколько раз забил гол с отрицательного угла. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба национальной команды в Twitter.

Впереди у команды Станислава Черчесова два заключительных матча сезона в Лиге наций. Сначала сборная России сыграет против Турции, а затем и против Сербии. Оба поединка пройдут на полях соперников.

Александр Соболев провёл за сборную России три матча и записал на свой счёт один забитый гол – в контрольном поединке против Швеции в прошлом месяце, когда команда проиграла со счётом 1:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Соболев
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