Алексей Миранчук: «Много новых ребят в сборной России, это очень радует»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свое возвращение в сборную России после перерыва, связанного с травмой.

«Очень приятно вернуться, сильно скучал по всем. Много новых ребят в команде. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», - передает слова футболиста пресс-служба национальной команды.

Напомним, что в четверг, 12-го ноября, сборная России проведет товарищескую встречу против Молдавии. Затем подопечным Станислава Черчесова предстоят два гостевых матча в рамках группового раунда Лиги наций - против команд Турции и Сербии. Игры состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.