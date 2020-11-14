Заболотный, Ерохин и Лесовой вернулись в общую группу сборной России

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14 Ноября 2020, 13:07,
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Сборная России проводит тренировку на стамбульском стадионе «Шюкрю Саражоглу» в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги наций против команды Турции.
Как сообщает пресс-служба национальной команды, все футболисты тренируются в общей группе, включая Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина, которые вернулись в расположение национальной команды после повторного тестирования на коронавирусную инфекцию.
Поединок между сборными Турции и России пройдет в воскресенье, 15-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Ерохин, Антон Заболотный, Даниил Лесовой