Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​Дюков: «Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций»

20 Декабря 2023 • 21:44 Комментировать

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, ответил на вопрос о том, что ждёт сборную России в Лиге наций.

«Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций, поскольку команда не играет. Но сейчас трудно сказать», - высказался Дюков в беседе с журналистами.

Как известно, сборная России сейчас не выступает в официальных соревнованиях, в том числе в Лиге наций. Дело в том, что в настоящий момент в отношении Российского футбольного союза действуют санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Когда эти санкции могут быть сняты, пока сказать сложно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков Лига Наций ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
21:44 · Лига наций УЕФА
​Дюков: «Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций»
02 Декабря
18:41 · Лига наций УЕФА
Колосков: «Мир для российских клубов и сборных закрыт, ничего не изменилось»
17:36 · Лига наций УЕФА
Билялетдинов: «Может быть, и 2025‑й также будет без участия сборной в международных играх»
24 Июня
10:41 · Лига наций УЕФА
Лионель Месси празднует день рождения 1
23 Июня
06:53 · Лига наций УЕФА
Уткин назвал главную звезду сборной Испании
19 Июня
23:43 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Меня поразил Модрич»
09:11 · Лига наций УЕФА
Де Йонг назвал причину поражения Нидерландов от Италии
08:33 · Лига наций УЕФА
Вейналдум высказался о поражении от Италии
08:25 · Лига наций УЕФА
Далич: «Очень тяжёлый момент для сборной Хорватии»
08:20 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Хорватии Юранович: «Неприятное послевкусие после финала»
08:00 · Лига наций УЕФА
Ван дер Ваарт раскритиковал игру ван Дейка
07:55 · Лига наций УЕФА
Родри подвёл итоги финала Лиги наций
07:49 · Лига наций УЕФА
Симон: «Испания провела хороший турнир и заслуженно победила»
07:43 · Лига наций УЕФА
Карвахаль: «Моя жена чуть не родила во время финала Лиги наций»
07:36 · Лига наций УЕФА
Вратарь сборной Испании Симон рассказал, как парировал решающий удар в серии пенальти
Все новости
Рекомендуем