​Дюков: «Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций»

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, ответил на вопрос о том, что ждёт сборную России в Лиге наций.

«Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций, поскольку команда не играет. Но сейчас трудно сказать», - высказался Дюков в беседе с журналистами.

Как известно, сборная России сейчас не выступает в официальных соревнованиях, в том числе в Лиге наций. Дело в том, что в настоящий момент в отношении Российского футбольного союза действуют санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Когда эти санкции могут быть сняты, пока сказать сложно.