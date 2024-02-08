Дешам высказался о попадании сборной Франции в группу с Италией и Бельгией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги наций.

Французы попали в одну группу со сборными Италии, Бельгии и Израиля. Первые поединки пройдут осенью текущего года.

«Мы этого ожидали. Это заменяет товарищеские матчи, которые проводились раньше. Очень солидная группа, нам предстоит провести шесть увлекательных матчей. Но это будет осенью, а впереди очень напряжённое лето. Сейчас все наши мысли связаны с подготовкой к чемпионату Европы в Германии», – цитирует Foot Mercato Дешама.

Напомним, что на Евро-2024 французам предстоит сыграть с соперниками из Нидерландов и Австрии, ещё один оппонент «трёхцветных» определится по итогам стыковых матчей.