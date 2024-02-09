Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​Йон Даль Томассон возглавит сборную

09 Февраля 2024 • 20:57 Комментировать

Известный в прошлом футболист Йон Даль Томассон станет главным тренером сборной Швеции. Как сообщает TuttoSvenskan, 47-летний датский специалист уже достиг устного соглашения со Шведской футбольной ассоциацией.

Отметим, что сборная Швеции плохо выступила в отборе на чемпионат Европы – 2024. Команда набрала 10 очков и не пробилась на континентальный футбольный форум, пропустив вперёд в своей группе национальные команды Австрии (19 очков) и Бельгии (20 очков).

Йон Даль Томассон в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Милан» в 2002-2005 годах. Датчанин выступал на позиции нападающего. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Йон Даль Томассон Сборная Швеции
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
20:57 · Лига наций УЕФА
​Йон Даль Томассон возглавит сборную
08 Февраля
23:42 · Лига наций УЕФА
Тедеско признался, что рад попаданию сборных Италии и Франции в одну группу с Бельгией 1
22:26 · Лига наций УЕФА
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги наций: «Игры против сборной Франции всегда получаются напряжёнными»
21:47 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о попадании сборной Франции в группу с Италией и Бельгией
12 Января
20:43 · Лига наций УЕФА
Сульшер готов возглавить сборную Швеции
20 Декабря
21:44 · Лига наций УЕФА
​Дюков: «Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций»
02 Декабря
18:41 · Лига наций УЕФА
Колосков: «Мир для российских клубов и сборных закрыт, ничего не изменилось»
17:36 · Лига наций УЕФА
Билялетдинов: «Может быть, и 2025‑й также будет без участия сборной в международных играх»
24 Июня
10:41 · Лига наций УЕФА
Лионель Месси празднует день рождения 1
23 Июня
06:53 · Лига наций УЕФА
Уткин назвал главную звезду сборной Испании
19 Июня
23:43 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Меня поразил Модрич»
09:11 · Лига наций УЕФА
Де Йонг назвал причину поражения Нидерландов от Италии
08:33 · Лига наций УЕФА
Вейналдум высказался о поражении от Италии
08:25 · Лига наций УЕФА
Далич: «Очень тяжёлый момент для сборной Хорватии»
08:20 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Хорватии Юранович: «Неприятное послевкусие после финала»
Все новости
Рекомендуем