​Йон Даль Томассон возглавит сборную

Известный в прошлом футболист Йон Даль Томассон станет главным тренером сборной Швеции. Как сообщает TuttoSvenskan, 47-летний датский специалист уже достиг устного соглашения со Шведской футбольной ассоциацией.

Отметим, что сборная Швеции плохо выступила в отборе на чемпионат Европы – 2024. Команда набрала 10 очков и не пробилась на континентальный футбольный форум, пропустив вперёд в своей группе национальные команды Австрии (19 очков) и Бельгии (20 очков).

Йон Даль Томассон в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Милан» в 2002-2005 годах. Датчанин выступал на позиции нападающего.