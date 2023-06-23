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Лига наций УЕФА

Уткин назвал главную звезду сборной Испании

23 Июня 2023 • 06:53 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, кого считает главной звездой нынешней сборной Испании. Его выбор пал на опорного полузащитника Родри Эрнандеса.

«Сейчас главной звездой становится Родри, который давно считается звездой восходящей. Класс игры не вызывает никаких сомнений. Родри оказывается едва ли не главной звездой, опорным пунктом перестройки сборной», - приводятся сова Василия на его канале в ютубе.

Напомним, что сборная Испании стала триумфатором Лиги наций. В финальном поединке «красная фурия» в серии пенальти победила национальную команду Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Родри Эрнандес
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