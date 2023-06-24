Лионель Месси празднует день рождения

Сегодня, 24 июня, отмечает день рождения звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. Южноамериканскому футболисту исполнилось 36 лет.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». Цвета «сине-гранатовых» форвард защищал с 2005 по 2021 год. Вместе с каталонцами аргентинец выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и много других трофеев. Последние два сезона Лео провел в чемпионате Франции за «ПСЖ», с которым стал чемпионом Лиги 1.

В начале июня было объявлено о переходе нападающего в американский клуб «Интер Майами».

В конце прошлого года Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 «альбиселесте» победили Францию.