Колосков: «Мир для российских клубов и сборных закрыт, ничего не изменилось»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Спортивный функционер отметил, что это ожидаемое решение, и никаких надежд у него не было, ведь в настоящий идёт СВО, да и УЕФА не способен технически обеспечить участие российских команд.

«Причина не устранена. СВО идет, мир для российских клубов и сборных закрыт. Ничего не изменилось», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях весной прошлого года из-за политической ситуации в мире.