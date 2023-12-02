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Лига наций УЕФА

Колосков: «Мир для российских клубов и сборных закрыт, ничего не изменилось»

02 Декабря 2023 • 18:41 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Спортивный функционер отметил, что это ожидаемое решение, и никаких надежд у него не было, ведь в настоящий идёт СВО, да и УЕФА не способен технически обеспечить участие российских команд.

«Причина не устранена. СВО идет, мир для российских клубов и сборных закрыт. Ничего не изменилось», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях весной прошлого года из-за политической ситуации в мире. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков УЕФА
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