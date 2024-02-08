Тедеско признался, что рад попаданию сборных Италии и Франции в одну группу с Бельгией

Рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско побеседовал с журналистами после жеребьёвки Лиги наций.

Бельгийцы сыграют в одном квартете со сборными Франции, Италии и Израиля.

«Плохая или хорошая жеребьёвка? Это зависит только от ваших ожиданий. Лично я доволен. В этом турнире у нас всегда будут сильные соперники, и мы это знали. Мы получим хорошую возможность сыграть против лучших команд после Евро-2024.

Наша цель – побеждать, кто бы ни был в соперниках. Сборная Франции очень сильна, в этой команде много хороших игроков даже на скамейке запасных. Что касается Италии, то я рад предстоящим играм с этой сборной, поскольку там живёт моя семья. Для меня это нечто особенное», – цитирует Football Italia Тедеско.