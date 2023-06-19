Вейналдум высказался о поражении от Италии

Хавбек сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум высказался о результате поединка за третье место в Лиге наций против национальной команды Италии.

«В первом тайме наша игра откровенно разочаровала, если сравнивать с матчем против Хорватии. Тогда до перерыва мы показывали отличный футбол. Думаю, нам нужно продолжать учиться. В этом и предыдущем матчах были хорошие отрезки, однако если ты хочешь побеждать, то не можешь себе позволять так играть, как мы в первом тайме с Италией», - передает слова нидерландца пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в матче за третье место Нидерланды проиграли Италии со счетом 2:3.