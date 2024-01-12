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Сульшер готов возглавить сборную Швеции

12 Января 2024 • 20:43 Комментировать
Португалия
...
Швеция
21.03 14:00

Руководство Федерации футбола Швеции изучает различные варианты на пост следующего главного тренера местной сборной.

По информации Fotbollskanalen, ранее организация обсуждала условия контракта с Уле-Гуннаром Сульшером и Йон Далем Томассоном. Причиной переговоров с экс-игроками стали отказы Улофа Мельберга и Тони Густафссона возглавить национальную команду. Сообщается, что Сульшер заинтересован в работе со шведской сборной.

Ранее «сине-жёлтые» впервые в XXI веке не вышли на чемпионат Европы, после чего команду покинул Янне Андерссон, руководивший сборной с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Йон Даль Томассон Сборная Швеции Уле Гуннар Сульшер ещё теги

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ПОРТУГАЛИЯ ШВЕЦИЯ
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