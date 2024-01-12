Сульшер готов возглавить сборную Швеции

Руководство Федерации футбола Швеции изучает различные варианты на пост следующего главного тренера местной сборной.

По информации Fotbollskanalen, ранее организация обсуждала условия контракта с Уле-Гуннаром Сульшером и Йон Далем Томассоном. Причиной переговоров с экс-игроками стали отказы Улофа Мельберга и Тони Густафссона возглавить национальную команду. Сообщается, что Сульшер заинтересован в работе со шведской сборной.

Ранее «сине-жёлтые» впервые в XXI веке не вышли на чемпионат Европы, после чего команду покинул Янне Андерссон, руководивший сборной с 2016 года.