Сборная Норвегии представила новую форму. На ней можно заметить комбинацию нескольких оттенков красного цвета. Также выделяются полосы белого, синего и голубого цветов. В презентации формы поучаствовал звездный нападающий норвежской национальной команды – Эрлинг Холанн.

Новую форму сборной Норвегии создала компания Nike. Фотографии размещены на сайте Норвежской ассоциации футбола.

В марте сборная Норвегии проведёт товарищеские матчи против Чехии и Словакии. Стоит сказать, что Эрлинг Холанн и компания не смогли выйти на Евро-2024.