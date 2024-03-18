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Холанн поучаствовал в презентации новой формы сборной Норвегии фото

18 Марта 2024 • 14:56 Комментировать (1)

Сборная Норвегии представила новую форму. На ней можно заметить комбинацию нескольких оттенков красного цвета. Также выделяются полосы белого, синего и голубого цветов. В презентации формы поучаствовал звездный нападающий норвежской национальной команды – Эрлинг Холанн.

Новую форму сборной Норвегии создала компания Nike. Фотографии размещены на сайте Норвежской ассоциации футбола.

В марте сборная Норвегии проведёт товарищеские матчи против Чехии и Словакии. Стоит сказать, что Эрлинг Холанн и компания не смогли выйти на Евро-2024.

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Сборная Норвегии Эрлинг Холанн Форма футбольных клубов ещё теги
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Барсафобия
18 Марта 2024 в 15:07
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