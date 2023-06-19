Президент «Наполи»: «Меня поразил Модрич»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился впечатлениями от игру полузащитника сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Шашечные» уступили сборной Испании в финале Лиги наций, проиграв серию пенальти после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время. 37-летний хавбек отыграл всю встречу.

«В воскресенье я смотрел матч Испании против Хорватии, и Модрич произвёл на меня невероятное впечатление. В свои 37 лет он провёл на поле весь матч, будучи активно вовлечённым в игру, а затем потрясающе исполнил пенальти в послематчевой серии. Его можно считать образцом для подражания», – приводит Diario AS слова де Лаурентиса.