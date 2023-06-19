Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Хесус Навас установил рекорд, выиграв Лигу наций со сборной Испании

19 Июня 2023 • 00:50 Комментировать (1)
Хорватия
0:0
Испания
окончен после пенальти

Правый защитник сборной Испании Хесус Навас отметился уникальным достижением.

Недавно 37-летний представитель «Севильи» стал самым возрастным игроком в истории испанской национальной команды, а сегодня, как отмечает Squawka, покорил ещё одну впечатляющую величину, став первым в истории футболистом, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

В финальном поединке Лиги наций испанцы обыграли сборную Хорватии. Встреча завершилась со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти «красная фурия» оказалась точнее – 5:4. Хесус Навас вышел на поле в стартовом составе, отыграв до 97-й минуты, после чего был заменён на Дани Карвахаля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Испании Хесус Навас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
19 Июня 2023 в 01:06
Неплохо..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Испания Испания
0
0
3.85 3.65 1.97
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Июня
01:25 · Лига наций УЕФА
Родри – лучший игрок финала Лиги наций, ранее он стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов
00:50 · Лига наций УЕФА
Хесус Навас установил рекорд, выиграв Лигу наций со сборной Испании 1
18 Июня
23:32 · Лига наций УЕФА
Перишич: «Пришла пора брать золото»
23:23 · Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов пропустила 11 голов за четыре матча - такого не было с 1962 года
22:51 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании установила личный антирекорд в Лиге наций
21:27 · Лига наций УЕФА
Кьеза: «Два года ждал, когда забью за сборную Италии»
21:15 · Лига наций УЕФА
Куман высказался о поражении от сборной Италии
21:15 · Лига наций УЕФА
Хорватия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:54 · Италия. Серия А
Димарко отреагировал на комплимент от Роберто Карлоса
20:32 · Лига наций УЕФА
Манчини: «Мы одержали победу — это главное»
19:48 · Лига наций УЕФА
Куман за 4 матча во главе сборной Нидерландов проиграл больше, чем ван Галь за 49
17:20 · Лига наций УЕФА
​Уткин дал прогноз на финал Лиги наций между Хорватией и Испанией
16:34 · Лига наций УЕФА
​Фраттези впервые забил за сборную Италии
15:30 · Лига наций УЕФА
Нидерланды - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
14:51 · Лига наций УЕФА
​Сборные Нидерланды и Италии назвали составы на матч за третье место Лиги наций
Все новости
Рекомендуем