Хесус Навас установил рекорд, выиграв Лигу наций со сборной Испании

Правый защитник сборной Испании Хесус Навас отметился уникальным достижением.

Недавно 37-летний представитель «Севильи» стал самым возрастным игроком в истории испанской национальной команды, а сегодня, как отмечает Squawka, покорил ещё одну впечатляющую величину, став первым в истории футболистом, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

В финальном поединке Лиги наций испанцы обыграли сборную Хорватии. Встреча завершилась со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти «красная фурия» оказалась точнее – 5:4. Хесус Навас вышел на поле в стартовом составе, отыграв до 97-й минуты, после чего был заменён на Дани Карвахаля.