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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави сравнил свои роли в сборной Испании и «Барселоне»

17 Июня 2023 • 01:57 Комментировать
Хорватия
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Испания
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18.06 21:45

Хавбек сборной Испании и «Барселоны» Гави высказался о своей роли на поле.

18-летний футболист считается профильным центральным полузащитником, но иногда задействуется ближе к левому краю либо на позиции «десятки».

«В национальной команде я играю на более выдвинутой позиции, если сравнивать с моей ролью в «Барселоне», – высказывается Гави. – Как я всегда говорил, я предпочитаю играть в полузащите в формации 4-3-3, но мне также нравится выполнять функции «десятки», – приводит Barca Universal слова юного игрока.

В активе Гави пять забитых мячей и 13 результативных передач в 96 матчах за «Барселону». В цветах сборной Испании вундеркинд отметился тремя голами, проведя 20 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави
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ХОРВАТИЯ ИСПАНИЯ
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