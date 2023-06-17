Гави сравнил свои роли в сборной Испании и «Барселоне»

Хавбек сборной Испании и «Барселоны» Гави высказался о своей роли на поле.

18-летний футболист считается профильным центральным полузащитником, но иногда задействуется ближе к левому краю либо на позиции «десятки».

«В национальной команде я играю на более выдвинутой позиции, если сравнивать с моей ролью в «Барселоне», – высказывается Гави. – Как я всегда говорил, я предпочитаю играть в полузащите в формации 4-3-3, но мне также нравится выполнять функции «десятки», – приводит Barca Universal слова юного игрока.

В активе Гави пять забитых мячей и 13 результативных передач в 96 матчах за «Барселону». В цветах сборной Испании вундеркинд отметился тремя голами, проведя 20 встреч.