Наставник сборной Испании – о победе над Хорватией: «Был спокоен перед серией пенальти»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал триумф команды в Лиге наций.

Испанцы одолели соперников из сборной Хорватии в финальном матче, точнее исполнив послематчевые одиннадцатиметровые. В основное и дополнительное время команды не забили друг другу голов, а серия пенальти завершилась со счётом 5:4.

«У меня нет слов, чтобы выразить моё восхищение нашими игроками. Они показали, что такое профессионализм.

Что касается серии пенальти, то я был спокоен на этот счёт – я просто попросил игроков хладнокровно подойти к исполнению. Невероятные ощущения. Мы заслужили эту победу», – цитирует TMW де ла Фуэнте.