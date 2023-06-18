Сборная Испании установила личный антирекорд в Лиге наций

Сборная Испании не смогла огорчить соперников из Хорватии в первом тайме финала Лиги наций.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте нанёс шесть ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ. По информации Opta, это худшее соотношение ударов и попаданий в створ для «красной фурии» в первых таймах за все 20 матчей, проведённых в рамках Лиги наций. Примечательно, что хорваты били и того реже – всего четырежды, – однако действовали гораздо точнее соперников, трижды попав в створ.

Следить за ходом встречи сборных Испании и Хорватии можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция.