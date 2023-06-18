Хорватия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Хорватии и Испании проводят финальный матч Лиги наций.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Хорватия - Испания
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Протокол игры
Ливакович Доминик•Юранович Йосип•Шутало Йосип•Эрлич Мартин•Перишич Иван•Модрич Лука•Брозович Марсело•Ковачич Матео•Пашалич Марио•Крамарич Андрей•Иванушец Лука
Унай Симон•Навас Хесус•Ле Норман Робен•Лапорт Эмерик•Альба Жорди•Родри Эрнандес•Фабиан Руис•Асенсио Марко•Гави•Пино Йереми•Мората Альваро
18 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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