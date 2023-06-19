Сборная Испании переборола Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций

Сборные Испании и Хорватии сошлись в финале Лиги наций. Матч за трофей состоялся 18 июня на стадионе «Де Кёйп».

На роттердамском «Де Кёйп» сборные Испании и Хорватии разыграли трофей Лиги наций. Кстати, в прошлом финале испанцы тоже играли – тогда финал четырёх проходил в Италии, а решающий матч команда Луиса Энрике проиграла Франции (1:2). Теперь «красную фурию» к трофею вели Де Ла Фуэнте, Гави, Альба, Мората и Родри. А у хорватов обойма стабильна уже который год – Далич, Ковачич, Перишич, Брозович, Модрич.

Целый тайм на раскачку ушёл у команд, вперёд никто не торопился. Атаками накатывали по очереди, скоростей запредельных не включали. Испанцы действовали чуть острее, но за первые 45 минут в створ ни разу не попали, что удивительно. Хорваты были чуть конкретнее, но и этого для остроты не хватало. Первым заставил вздрогнуть трибуны Гави: испанцы накрыли Эрлича, а затем проспект «Барселоны» пальнул в дуги штрафной площади, немного не попав в створ.

В ответ Крамарич чудовищной обработкой загубил собственный выход один на один, затем пробил уже в защитника и всплеснул руками. Лука Модрич со стандарта подавал на Перишича, Иван перевисел двоих и пробил – Унай Симон за два касания накрыл мяч. Несколько прострелов шло в пустую зону, но там никого не оказывалось и у хорватов, которые должны были замыкать. Время шло, и хорваты всё больше забирали инициативу, а испанцы нервничали на своей половине поля.

Совсем потухла испанская сборная под прессингом Хорватии. Комбинационный футбол не получался, Родри однажды неплохо приложился с дальней дистанции, но опять же в створ не попал. Де Ла Фуэнте устал смотреть на это безволие, заменив Морату и Пино на Хоселу и Фати, однако сценарий матча никоим образом не изменился. Сборная Хорватии уверенно контролировала мяч и происходящее на поле. Но тоже без явных обострений.

На 84-й минуте тишину и спокойствие нарушил Фати. После передачи Мерино с левого края, Ансу обработал мяч на линии вратарской площади и пробил наверняка, но попал в Перишича, находившегося на линии ворот. Так первый удар в створ от сборной Испании мог стать голевым и решающим. Но не свезло, а игра в итоге перекатилась в ожидаемый овертайм. Два дополнительных тайма по 15 минут получились такими же скучными, но и тут у Испании был 100-процентный момент.

Шутало неудачно ковырнул мяч после прострела и Дани Ольмо с линии штрафной площади расстреливал ворота соперника. Никто не мешал испанцу, но тот взял чуть выше цели. Пришлось командам приступить к третьему акту – серии пенальти. Чётким ударом в «девятку» открыл серию Никола Влашич. Хоселу ответил примерно похожим неберущимся выстрелом, затем точны были Брозович, Родри, Модрич, Мерино. А вот с ударом Ловро Майера Симон справился, парировав ногой. Точные удары Асенсио, Перишича затем последовали, а Лапорт чуть не сломал перекладину. Пяти ударов сборным не хватило, чтобы выявить сильнейшего.

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Но тут же Симон отразил удар Петковича, а Дани Карвахаль был точен – 5:4 в серии пенальти. Сборная Испании переборола Хорватию и победила в розыгрыше Лиги наций. Хорваты вновь остановились в шаге от первого трофея в истории.