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Лига наций УЕФА

Сборная Испании переборола Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций

19 Июня 2023 • 00:32 Комментировать (2)
Хорватия
0:0
Испания
окончен после пенальти

Сборные Испании и Хорватии сошлись в финале Лиги наций. Матч за трофей состоялся 18 июня на стадионе «Де Кёйп».

Протокол игры  
Хорватия

0:0

(4:5 по пен.)

Испания
 
Ливакович ДоминикЮранович Йосип 112' (Станишич Йосип ( 112') Шутало ЙосипЭрлич МартинПеришич ИванМодрич ЛукаБрозович МарселоКовачич МатеоПашалич Марио 62' (Петкович Бруно ( 62'  90') Крамарич Андрей 90' (Майер Ловро ( 90') Иванушец Лука 78' (Влашич Никола ( 78')
Запасные: Соса БорнаБельо Дион ДренеЛабрович НедилькоВида ДомагойМуса ПетарБаришич БорнаИвушич Ивица
Унай СимонНавас Хесус 97' (Карвахаль Даниэль ( 97') Ле Норман Робен 78' (Начо Фернандес ( 78'  96') Лапорт ЭмерикАльба ЖордиРодри Эрнандес  97'Фабиан Руис 78' (Мерино Микель ( 78') Асенсио МаркоГави  81' 87' (Ольмо Дани ( 87') Пино Йереми 66' (Фати Ансу ( 66') Мората Альваро 66' (Хоселу Санмартин ( 66')
Запасные: Гарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаМорено РодригоРайя ДавидКаналес СерхиоСубименди Мартин
18 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

На роттердамском «Де Кёйп» сборные Испании и Хорватии разыграли трофей Лиги наций. Кстати, в прошлом финале испанцы тоже играли – тогда финал четырёх проходил в Италии, а решающий матч команда Луиса Энрике проиграла Франции (1:2). Теперь «красную фурию» к трофею вели Де Ла Фуэнте, Гави, Альба, Мората и Родри. А у хорватов обойма стабильна уже который год – Далич, Ковачич, Перишич, Брозович, Модрич.

Целый тайм на раскачку ушёл у команд, вперёд никто не торопился. Атаками накатывали по очереди, скоростей запредельных не включали. Испанцы действовали чуть острее, но за первые 45 минут в створ ни разу не попали, что удивительно. Хорваты были чуть конкретнее, но и этого для остроты не хватало. Первым заставил вздрогнуть трибуны Гави: испанцы накрыли Эрлича, а затем проспект «Барселоны» пальнул в дуги штрафной площади, немного не попав в створ.

В ответ Крамарич чудовищной обработкой загубил собственный выход один на один, затем пробил уже в защитника и всплеснул руками. Лука Модрич со стандарта подавал на Перишича, Иван перевисел двоих и пробил – Унай Симон за два касания накрыл мяч. Несколько прострелов шло в пустую зону, но там никого не оказывалось и у хорватов, которые должны были замыкать. Время шло, и хорваты всё больше забирали инициативу, а испанцы нервничали на своей половине поля.

Совсем потухла испанская сборная под прессингом Хорватии. Комбинационный футбол не получался, Родри однажды неплохо приложился с дальней дистанции, но опять же в створ не попал. Де Ла Фуэнте устал смотреть на это безволие, заменив Морату и Пино на Хоселу и Фати, однако сценарий матча никоим образом не изменился. Сборная Хорватии уверенно контролировала мяч и происходящее на поле. Но тоже без явных обострений.

На 84-й минуте тишину и спокойствие нарушил Фати. После передачи Мерино с левого края, Ансу обработал мяч на линии вратарской площади и пробил наверняка, но попал в Перишича, находившегося на линии ворот. Так первый удар в створ от сборной Испании мог стать голевым и решающим. Но не свезло, а игра в итоге перекатилась в ожидаемый овертайм. Два дополнительных тайма по 15 минут получились такими же скучными, но и тут у Испании был 100-процентный момент.

Шутало неудачно ковырнул мяч после прострела и Дани Ольмо с линии штрафной площади расстреливал ворота соперника. Никто не мешал испанцу, но тот взял чуть выше цели. Пришлось командам приступить к третьему акту – серии пенальти. Чётким ударом в «девятку» открыл серию Никола Влашич. Хоселу ответил примерно похожим неберущимся выстрелом, затем точны были Брозович, Родри, Модрич, Мерино. А вот с ударом Ловро Майера Симон справился, парировав ногой. Точные удары Асенсио, Перишича затем последовали, а Лапорт чуть не сломал перекладину. Пяти ударов сборным не хватило, чтобы выявить сильнейшего.

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Но тут же Симон отразил удар Петковича, а Дани Карвахаль был точен – 5:4 в серии пенальти. Сборная Испании переборола Хорватию и победила в розыгрыше Лиги наций. Хорваты вновь остановились в шаге от первого трофея в истории.

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Сборная Испании Сборная Хорватии
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Комментарии (2)
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roksanvanino2015
19 Июня 2023 в 00:42
Невозможно смотреть
Все испанские молодые игроки это просто мусор, шлак, который только выбросить на помойку
Ну если у вас такое вырождение и отрицательный отбор, натурализуйте штоль кого
Одни кривые косые, таланты уровня бояна
Тут хоть какого тренера ставь
Barcelona-Champions
19 Июня 2023 в 01:01
Никакой натурализации, упаси Боже) Я не болельщик сборной Испании, но всегда буду против натурализации любой национальной сборной. И так смотришь на некоторые европейские сборные, как на солянку, на сборную мира, а этого не должно быть, ибо национальная сборная в отличие от клубов должна сохранять свое лицо, то есть оставаться сама собой, без этой каши инородной. Вот это мне и нравится в Италии. Испании, в той же Хорватии, что там играют СВОИ игроки( по крайней мере подавляющее большинство), англичане, немцы более-менее из топ-сборных, хотя Германия в последнее время немного увлеклась натурализацией, а вот Франция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария чересчур увлеклись футболистами африканского происхождения. Тем более, чем тебе не понравилась сборная Испании в последнее время? Обыграла Италию( мою любимую сборную), сегодня пусть по пеналям, но обыграла крепкую Хорватию, бронзового призёра Мундиаля. Повторюсь, не болельщик испанцев, но считаю, не нужна им никакая натурализацмч , как и любой другой национальной сборной. Своими силами надо учиться побеждать.
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