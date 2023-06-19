Сборная Хорватии проиграла впервые за пять последних серий пенальти

Судьба финального матча Лиги Наций решилась в поединке между сборными Испании и Хорватии, которые довели решение до серии пенальти. Для хорватов поражение стало неприятным сюрпризом - они небезосновательно надеялись, что их шансы в серии послематчевых пенальти выше, так как в последние годы хорваты регулярно выигрывали в таких обстоятельствах.

До игры с Испанией сборная Хорватии выиграла в четырех сериях пенальти кряду. Но промахи Ловро Майера и Бруно Петковича поставили крест на надеждах балканской команды выиграть свой первый трофей за свою тридцатилетнюю историю.