Перишич: «Пришла пора брать золото»

Сборная Хорватии сражается с командой Испании в финале Лиги Наций, обе команды хотят выиграть, особенно хорваты, которые, несмотря на все свои успехи, так еще и не выиграли ни одного турнира. Об этом напомнил полузащитник Иван Перишич:

- В полуфинале мы показали очень хороший футбол, надеюсь, также будет и в этот раз. В России мы взяли серебро, в Катаре бронзу, теперь пора брать золото, - цитирует слова Перишича BBC Sport.

Следить за событиями финала Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.