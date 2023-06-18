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Лига наций УЕФА

Перишич: «Пришла пора брать золото»

18 Июня 2023 • 23:32 Комментировать
Хорватия
0:0
Испания
1 4.05 X 3.15 2 2.17
доп. время 1-й тайм

Сборная Хорватии сражается с командой Испании в финале Лиги Наций, обе команды хотят выиграть, особенно хорваты, которые, несмотря на все свои успехи, так еще и не выиграли ни одного турнира. Об этом напомнил полузащитник Иван Перишич:

- В полуфинале мы показали очень хороший футбол, надеюсь, также будет и в этот раз. В России мы взяли серебро, в Катаре бронзу, теперь пора брать золото, - цитирует слова Перишича BBC Sport.

Следить за событиями финала Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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ХОРВАТИЯ ИСПАНИЯ
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