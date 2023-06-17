Родри признался, что переживает лучший этап в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес поделился впечатлениями от минувшего сезона. Напомним, по итогам сезона-2022/23 футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.

«Сейчас у меня лучший этап карьеры, который мне хотелось бы продлить. Мы не должны упустить возможность выиграть Лигу наций. Такой итог был бы для меня великолепным финалом сезона», — цитирует Родри Mundo Deportivo.

Напомним, в полуфинале Лиги наций сборная Испании оказалась сильнее Италии, встреча завершилась со счетом 2:1. В финале турнира испанцы сыграют с Хорватией. Матч пройдет завтра, 18 июня. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.