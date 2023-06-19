Далич ответил на вопрос о возможном уходе Модрича из сборной

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что думает о будущем Луки Модрича.

Воскресный финал Лиги наций против сборной Испании стал для 37-летнего полузащитника 166-м матчем в составе сборной Хорватии. Команды не выявили победителя после 120 минут игры, а в серии пенальти верх взяли испанцы. Будущее Модрича в сборной остаётся неопределённым: не исключено, что он завершит международную карьеру уже в ближайшее время.

«Лука провёл феноменальный матч, он бегал без остановки на протяжении 120 минут, и я могу только гордиться им. Завершать карьеру в сборной или нет – решать ему. Это его личный выбор», – цитирует Далича Madrid Xtra.