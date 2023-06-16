Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Бушманов: Хорватия не относится к элитным сборным

16 Июня 2023 • 17:36 Комментировать
Хорватия
...
Испания
1 3.85 X 3.60 2 1.95
18.06 21:45

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о сборной Хорватии.

«Хорватия чуть пониже статусом, чем элитные сборные мира, потому что пока что не выигрывала больших трофеев. Но что она в лидерах мирового футбола в последние годы – это очевидно», — цитирует Бушманова «Газета.Ру».

Напомним, ранее сборная Хорватии одержала победу над Нидерландами (4:2) в полуфинальном матче Лиги наций. В финале соревнования хорваты сыграют против сборной Испании, которая в своем матче оказалась сильнее итальянцев (2:1).

Финал турнира Хорватия – Испании состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Евгений Бушманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ ИСПАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
17:36 · Лига наций УЕФА
Бушманов: Хорватия не относится к элитным сборным
14:01 · Лига наций УЕФА
Бушманов оценил шансы в финале Лиги наций Хорватия - Испания
10:00 · Лига наций УЕФА
Булыкин раскрыл секрет успеха сборной Хорватии
08:14 · Лига наций УЕФА
Манчини назвал главную слабость сборной Италии 1
07:57 · Лига наций УЕФА
Ачерби назвал причину поражения Италии от Испании
07:51 · Лига наций УЕФА
Бонуччи высказался о поражении Италии от Испании
07:32 · Лига наций УЕФА
Доннарумма установил рекорд Лиги наций
07:26 · Лига наций УЕФА
Родри: «Для Испании самое главное - выиграть трофей»
07:25 · Лига наций УЕФА
Хесус Навас высказался о победе над сборной Италии в полуфинале Лиги наций
03:03 · Италия. Серия А
Бонуччи может уйти из сборной Италии
02:29 · Лига наций УЕФА
Доннарумма: «Италия слишком глубоко оборонялась во втором тайме»
01:14 · Лига наций УЕФА
Наставник сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией
00:11 · Лига наций УЕФА
Иммобиле: «Испания создала не так много моментов, ничья была бы справедливым исходом»
00:02 · Лига наций УЕФА
Манчини: «Испания заслуженно обыграла Италию»
15 Июня
23:21 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании
Все новости
Рекомендуем