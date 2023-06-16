Бушманов: Хорватия не относится к элитным сборным

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о сборной Хорватии.

«Хорватия чуть пониже статусом, чем элитные сборные мира, потому что пока что не выигрывала больших трофеев. Но что она в лидерах мирового футбола в последние годы – это очевидно», — цитирует Бушманова «Газета.Ру».

Напомним, ранее сборная Хорватии одержала победу над Нидерландами (4:2) в полуфинальном матче Лиги наций. В финале соревнования хорваты сыграют против сборной Испании, которая в своем матче оказалась сильнее итальянцев (2:1).

Финал турнира Хорватия – Испании состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.