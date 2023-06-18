Ветеран «Спартака» Гладилин – о Лиге наций: «Для меня есть чемпионат мира, другие Кубки разжижают турниры, и теряется интерес»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему не следит за новым европейским турниром Лига наций.

«Нет. Я не слежу за Лигой наций, нет у меня к этому турниру особого интереса. Кто победит, мне всё равно.

Почему? Потому что, когда много таких матчей, и они разбавляют основные турниры. Для меня есть чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов. Когда начинают придумывать разные Кубки, они разжижают основные турниры, и теряется интерес», — сказал Гладилин.

Сегодня, 18 июня, в финале Лиги наций Хорватия сыграет против Испании. Встреча состоится в Роттердаме (Нидерланды), начало – в 21:45 мск. Лига нацийпроводится с сезона-2018/19, на турнире побеждали Португалия и Франция.