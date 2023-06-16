Гави: «Мне предстоит выиграть множество трофеев с «Барселоной» и сборной Испании»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о своём будущем.

18-летний игрок давно стал важной фигурой не только в своём клубе, но и в национальной сборной Испании. Во вчерашней встрече с Италией хавбек помог своей команде одержать победу (2:1) и выйти в финал Лиги наций.

«В нашей сборной царит единство. Вчерашняя победа придала нам душевного спокойствия. Я рад, что мне здесь доверяют – раньше я играл при Луисе Энрике, а теперь получаю практику при Луисе де ла Фуэнте. Думаю, мне ещё предстоит выиграть много трофеев как с «Барселоной», так и со сборной Испании. О каких бы трофеях ни шла речь, я всегда рад им», – приводит Barca Universal слова Гави.