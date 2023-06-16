Бушманов объяснил, почему сборная Испании находится в топе

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов ответил на вопрос о том, почему сборная Испании остаётся на высоком уровне.

«За счет своего стиля. Не всегда он приносит им успех. И последний чемпионат мира показал. Но сейчас в Лиге наций испанцы выступают успешно», — цитирует Бушманова «Газета.Ру».

Напомним, в полуфинале Лиги наций сборная Испании оказалась сильнее Италии (2:1). Во второй игре хорваты обыграли сборную Нидерландов (4:2).

Финал турнира Хорватия – Испания состоится 18 июня. Стартовый свисток арбитра запланирован на 21:45 по московскому времени.

Добавим, что испанская сборная на двух последних чемпионатах мира вылетала на стадии 1/8 финала.