Родри – лучший игрок финала Лиги наций, ранее он стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри провёл два впечатляющих финала.

Чуть более недели назад хавбек помог «горожанам» выиграть Лигу чемпионов, забив единственный мяч в финальном поединке с миланским «Интером». Сегодня 26-летний игрок поднял над головой ещё один трофей – кубок Лиги наций – благодаря победе над сборной Хорватии в финале (0:0 и 5:4 в серии пенальти). Родри реализовал послематчевый одиннадцатиметровый и вновь был признан лучшим футболистом матча, как и 10 июня в Стамбуле.

Напомним, что ранее Родри также стал победителем Английской премьер-лиги и Кубка Англии в составе «Манчестер Сити».