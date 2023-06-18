​Уткин дал прогноз на финал Лиги наций между Хорватией и Испанией

В воскресенье вечером в финале Лиги наций сразятся сборные Хорватии и Испании. Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на этот поединок.

«Обе команды очень сильно хотят трофей. Испанцы считают, что это их право – забирать трофеи. У них новый тренер, и они, прямо скажем, в полуфинале показали, что достойны. А у хорватов было всё, кроме трофеев. Были разнообразные медали, были финал чемпионата мира. Они, получается, теперь уже завсегдатаи полуфинала чемпионата мира. Но трофея у них не было, и они его тоже очень хотят. Именно поэтому я предполагаю, что первый тайм матча будет достаточно аккуратен – команды будут осторожничать. Предлагаю ставить на то, что голов во втором тайме финала будет больше, чем в первом», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

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